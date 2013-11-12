"نستله" تضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لمصنعها فى مصر

قامت شركة نستله، شمال شرق أفريقيا مؤخراً بافتتاح توسعات جديدة بمصنعها للآيس كريم، فى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور ناندو ناندكيشور، نائب الرئيس التنفيذى بشركة نستلة أس إيه لمنطقة آسيا، وأفريقيا وروجر ستيتلر، نائب رئيس أول بشركة نستلة أس إيه لمنطقة آسيا وأفريقيا وسوريش ناريانان، رئيس مجلس إدارة شركة نستله لمنطقة شمال شرق أفريقيا.

وتعد هذه الاستثمارات والتى تبلغ 200 مليون جنيه مصرى، جزءا من برنامج الاستثمارات الذى أعلنت عنه الشركة فى عام 2011، والذى يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد فى مصر.

وقال سوريش ناريانان، رئيس مجلس إدارة شركة نستله شمال شرق أفريقيا: "نحن فخورون بتواجدنا بالسوق المصرى وسنعمل على قدم وساق من أجل زيادة استثماراتنا ودفع عجلة الاقتصاد فى هذا البلد، فهو سوق واعد وهذه التوسعات التى تمت بمصنع الآيس كريم تؤكد زيادة الطلب على منتجات الشركة من الآيس كريم فى مصر، وأيضاً عزم الشركة على تطوير تقنيات وخبرات تصنيع الآيس كريم بهدف الحفاظ على ريادتها فى السوق المصرى".

وفى عام 1988، دخلت شركة نستله السوق المصرى للآيس كريم، من خلال شرائها لشركة صناعة التبريد التى أنشئت فى القاهرة عام 1922، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد والسريع على منتجات الآيس كريم، ذات الجودة العالية، أضافت شركة نستله تكنولوجيا متطورة إلى مصنعها الجديد لإنتاج الآيس كريم. ثم فى عام 1995، قامت الشركة بشراء شركة دولسى للصناعات الغذائية، والتى كانت تعد ثانى أكبر شركة فى سوق الآيس كريم المصرى فى ذلك الحين.

وفى عام 2001، قامت شركة نستله بنقل جميع عمليات تصنيع الآيس كريم، إلى مصنعها الجديد فى مدينة السادس من أكتوبر، وهكذا بدأت مرحلة جديدة لابتكار وتطوير قدراتها على الإنتاج.

ومنذ افتتاحه فى عام 1995، قام مصنع شركة نستله للآيس كريم بالمساعدة فى تطوير المنطقة والمجتمع المحيطين به، من خلال توفير فرص عمل للسكان القاطنين فى المنطقة، وقد ارتفع عدد العاملين الدائمين بالمصنع من 200 إلى 500 موظف، فى حين ازداد عدد الموظفين المؤقتين من 400 إلى أكثر من 700 موظف، وهذا ما تطلق عليه شركة نستله خلق القيمة المشتركة.

وتؤمن الشركة إيمانا راسخا أن النجاح الممتد يجب أن يقوم على خلق قيمة مشتركة للمساهمين والمجتمع الذى تعمل به.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها السوق مصر، تستمر شركة نستله فى تحقيق نتائج أعمال متميزة عاما بعد عام، بسبب الالتزام والتفانى فى العمل الذى يقوم به جميع أعضاء فريق العمل، بما فى ذلك فريق التصنيع وفريق المبيعات.

جدير بالذكر، أن المصنع يقوم بتصدير الآيس كريم، إلى العديد من الأسواق بما فى ذلك دول الخليج العربى والأردن وليبيا ولبنان، وتونس وماليزيا، وقد كان دائما المصنع الأفضل فى تطوير وإطلاق المنتجات الجديدة.