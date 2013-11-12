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' نيمار جاهز للعب دور ميسي مع برشلونة '

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' نيمار جاهز للعب دور ميسي مع برشلونة ' ' نيمار جاهز للعب دور ميسي مع برشلونة '

برازيليا،(إفي): قال البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة إن مواطنه نيمار مستعد للعب دور الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيغيب عن الفريق لشهرين بسبب الاصابة.

وقال ألفيش في تصريحات لموقع (جلوبوسبورتي) البرازيلي اليوم "نيمار دائما مستعد، إنه يعرف أهميته في برشلونة، فهم تعاقدوا معه لمواقف مثل هذه".

وأضاف اللاعب "يجب على أحدهم أن يتولى هذا الدور، بسبب مهاراته أعتقد أنه هو هذا اللاعب، وأنا واثق من أن رده في الملعب سيكون إيجابيا".

وأشار ألفيش من ناحية أخرى إلى قرار مواطنه دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد اللعب بإسم إسبانيا حيث قال "لم أتحدث معه، إنه قرار شخصي ولا يمكنني التدخل فيه، يجب احترام قراره"

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فيديو اليوم السابع