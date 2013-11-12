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"اليوم السابع": رفع حالة "الطوارئ" قبل نهايتها بـ24 ساعة

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"اليوم السابع": رفع حالة "الطوارئ" قبل نهايتها بـ24 ساعة "اليوم السابع": رفع حالة "الطوارئ" قبل نهايتها بـ24 ساعة

تنشر صحيفة "اليوم السابع"، فى عدد يوم غد الأربعاء، تقريراً مفصلاً عن رفع حالة "الطوارئ" قبل نهايتها بـ24 ساعة، وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية بانتهاء حالة الطوارئ.

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