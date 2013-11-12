القاعدة تتوعد "الحوثيين" بالانتقام لتنفيذ جرائم ضد أهل السنة باليمن

هدد حارث بن غازى النظارى القيادى فى تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية باليمن، فى تسجيل مصور بثته مواقع جهادية، بالانتقام من الحوثيين ردًا على وصفها جرائمهم ضد أهل السنة، معلنًا تضامنه مع السلفيين فى صعدة، ووعدهم بالنصرة، كما انتقد الجيش والحكومة، واتهم النظارى الحوثيين بتنفيذ أبشع الجرائم ضد من أسماهم المستضعفين من أهل السنة فى دماج وصعدة.

وقال إن الحوثيين يقصفون بالدبابات والمدفعية المساجد والمساكن، وإنهم لا يعرفون للحرب خلقًا ولا للخلاف أدبًا ولا حرمة حسب تعبيره، مستعرضًا عددًا من الآيات والأحاديث التى تحرم قتل المسلم بغير حق، وتؤكد أنها من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائم.