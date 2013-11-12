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أزمة البث في الدوري السعودي .. من 50 مليون إلى 250 مليون ريال

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أزمة البث في الدوري السعودي .. من 50 مليون إلى 250 مليون ريال أزمة البث في الدوري السعودي .. من 50 مليون إلى 250 مليون ريال

لا يمانع الاتحاد السعودي لكرة القدم في الجلوس على مائدة المفاوضات مع هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن الاتفاق على حقوق بث الدوري السعودي للموسم المقبل، ولكن يبقى الخلاف حول المقابل المادي.

قيمة العقد الحالي الذي بموجبه تصبح المباريات حصريا على قناة الرياضية التي تتبع وزارة الثقافة والإعلام مقابل 150 مليون ريال خلال ثلاثة مواسم.

ولكن بحسب صحيفة الاقتصادية، فإنه تم إعداد كراسة الشروط التي ستطرح قريبا من أجل الإعلان عن مزاد علني.

وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 250 مليون ريال مقابل الموسم الواحد كحقوق للنقل التلفزيوني لمسابقاته، في حالة رغب الجهات العليا في تجديد العقد مع التلفزيون المحلي.

وكشف مصدر لصحيفة (الاقتصادية) أن مبالغ النقل التليفزيوني تمثل الدخل الأكبر للأندية عالميا، وبالتالي على الاتحاد تسويقها جيدا من أجل دعم الأندية المحلية خاصة أن هناك العديد ممن يمرون بضائقة مالية.

ويبقى المانع حاليا بين اتمام التعاقد، هو التفاوض حول المقابل المادي، إذ ترغب وزارة الثقافة والإعلام في التجديد للقناة الرياضية السعودية بنفس المقابل والذي يوازي 50 مليون ريال في الموسم الواحد، بينما يحاول الاتحاد السعودي في الحصول على 250 مليون ريال.

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فيديو اليوم السابع

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