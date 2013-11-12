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ننشر صور اقتحام طلاب الإخوان قاعة امتحانات "صيدلة المنصورة"

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ينشر اليوم السابع عددا من الصور والفيديوهات الخاصة باقتحام عدد من طلاب جماعة الإخوان مبنى قاعة الامتحانات بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة، وسط حالة من الفوضى والذعر.

وكان عدد من الطلاب حاولوا الهروب من أعلى أسوار الجامعة، حيث قامت إدارة الجامعة بإغلاق الأبواب الرئيسية لضبط الدخلاء، فيما قام عدد من الطلاب بالاختباء داخل الكليات خوفا من القبض عليهم.

وشهدت الكلية اشتباكات أسفرت عن إصابة 32 مصاباً، وأشار مصدر طبى بالمستشفى، إلى تنوع الإصابات ما بين اختناقات وجروح قطعية نتيجة التراشق بالحجارة، وجارٍ تقديم الإسعافات والعلاج لهم، مؤكداً أن عدد الطلاب المصابين 25 طالباً وأن باقى المصابين من الأهالى.

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