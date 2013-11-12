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محافظ المنوفية يشيد ببرنامج "مبصر" لطلبة كلية الهندسة

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محافظ المنوفية يشيد ببرنامج "مبصر" لطلبة كلية الهندسة محافظ المنوفية يشيد ببرنامج "مبصر" لطلبة كلية الهندسة

أشاد محافظ المنوفية الدكتور أحمد فوزى بأعضاء فريق مشروع "مبصر" من طلبة كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، حيث استمع لشرح فكرة المشروع من الطالب خالد صالح محمود، وهو عبارة عن حزام للمكفوفين يساعدهم على الحركة دون احتياج لشخص أو أداة تقودهم، وهو تكنولوجيا جديدة تساعد المكفوف على تحديد العائق وتمييزه وتجنبه.

يذكر أن المشروع فاز بالمركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة Ideas of Products وهى مسابقة تهتم بالأفكار والاختراعات القابلة للتطبيق، والإنتاج التسويقى بمشاركة فرق من الولايات المتحدة وإنجلترا.

وتميز الفريق المصرى بفكرة مشروعه وتميزها بأنها تخدم قطاعاً كبيراً من البشر، حيث يبلغ عدد المكفوفين فى 2 مليون ويبلغ عددهم فى الشرق الأوسط 5 ملايين بينما يبلغ عدد المكفوفين فى العالم 300 مليون، ويستطيع الجهاز المصرى تحديد عدد الأفراد الموجودين بالغرفة كما يستطيع تمييز الإعاقات المختلفة الموجودة فى طريق الكفيف، وكذلك تنبيهه لها عن طريق الاهتزاز أو النطق عن طريق سماعة بلوتوث بأذن الكفيف.

وأشاد المحافظ بفريق البحث المصرى مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، وأن مثل هؤلاء الشباب هم أمل هذا البلد فى تحقيق نهضة حقيقية قائمة على أسس علمية.

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مصر 365

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