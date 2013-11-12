بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة سرس الليان التجريبية

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، أن سياسة التعليم لابد وأن ترتكز على الفهم والإبداع والتفكير الابتكارى، مشيراً إلى أنه فى هذا المجال قام بإصدار قراره بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية أثناء فترة اليوم الدراسى لإعطاء الفرصة كاملة للمدارس لكى تقوم بدورها.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة سرس الليان التجريبية الجديدة للغات حيث استمع المحافظ للمدرسين والطلاب ومجلس الأمناء وشارك فى حوار مفتوح مع طلاب المرحلة الإعدادية حول طرق ومناهج التدريس ومشاكل الطلاب، مؤكدا أنه يعتبر جميع الطلاب بمنزلة أبنائه، متمنيا لهم التوفيق جميعا.

ووافق المحافظ على طلب إدارة المدرسة برصف مسافة 300 متر من بداية طريق منوف سرس وحتى مدخل المدرسة.

من جانبه، أكد مدير المدرسة، أن المدرسة تنتهج سياسة التعلم النشط والتفاعلى والذى يعتمد على المشاركة بين المعلم والطالب فى العملية التعليمية، وهو الأمر الذى يساعد التفكير الابتكارى وتنمية مهارات الطلاب وصقلها.