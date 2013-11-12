أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة سرس الليان التجريبية

Google+ Print

أكد الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، أن سياسة التعليم لابد وأن ترتكز على الفهم والإبداع والتفكير الابتكارى، مشيراً إلى أنه فى هذا المجال قام بإصدار قراره بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية أثناء فترة اليوم الدراسى لإعطاء الفرصة كاملة للمدارس لكى تقوم بدورها.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة سرس الليان التجريبية الجديدة للغات حيث استمع المحافظ للمدرسين والطلاب ومجلس الأمناء وشارك فى حوار مفتوح مع طلاب المرحلة الإعدادية حول طرق ومناهج التدريس ومشاكل الطلاب، مؤكدا أنه يعتبر جميع الطلاب بمنزلة أبنائه، متمنيا لهم التوفيق جميعا.

ووافق المحافظ على طلب إدارة المدرسة برصف مسافة 300 متر من بداية طريق منوف سرس وحتى مدخل المدرسة.

من جانبه، أكد مدير المدرسة، أن المدرسة تنتهج سياسة التعلم النشط والتفاعلى والذى يعتمد على المشاركة بين المعلم والطالب فى العملية التعليمية، وهو الأمر الذى يساعد التفكير الابتكارى وتنمية مهارات الطلاب وصقلها.

1.jpg

G5282742d67cd5.jpg

G5282742e70760.jpg

G5282742f88639.jpg

G5282743095936.jpg

G5282743135042.jpg

G5282743257d78.jpg

G528274339a399.jpg

G52827434d5111.jpg

G52827435d9f8b.jpg

G52827437124f1.jpg

G5282743803d96.jpg

G52827438c95c1.jpg

G52827439ed595.jpg

G5282743b04d6b.jpg

G5282743c01e81.jpg

G5282743ced812.jpg

G5282743dcd47f.jpg

G5282743ece813.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "