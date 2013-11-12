ملف - الأهلي يحرم ويمنع ويعرض عبد الظاهر للبيع بسبب ' رابعة '

قرر الأهلي عرض أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي للبيع بعد اجتماع مجلس الإدارة عقب ما صدر منه في مباراة الأهلي وأورلاندو بنهائي دوري الأبطال.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا على خلفية التحقيقات التي أجريت مع أحمد عبد الظاهر بعد احتفاله بإشارة "رابعة" مفادها التالي:

- إيقاف أحمد عبد الظاهر.

- عرض اللاعب للبيع في يناير المقبل.

- حرمان أحمد عبد الظاهر من المشاركة في كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي في منتصف ديسمبر المقبل.

- حرمانه من مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب قد قدم اعتذار عن إقحام الأهلي في السياسة، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أي طرف.

وجاء ذلك بسبب احتفال عبد الظاهر بعد هدفه في أورلاندو بايرتس بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الماضي، بإشهار علامة "رابعة".

إقرأ أيضا

بالصور - أشهر 7 احتفالات "سياسية" في عالم الرياضة

عبد الظاهر: أعتذر بسبب إقحام الأهلي في أمر سياسي

عبد الظاهر بعد عقوبات رابعة: اللهم لا اعتراض .. والله أعلم بالنوايا

ردود أفعال غاضبة داخل فريق الأهلي بسبب عقوبات عبد الظاهر

لاعب كونج فو رابعة: لم يتم إيقافي .. وليس من حق وزارة الرياضة التدخل

عبد الظاهر يدخل ضمن قائمة "ضحايا ومطاريد" الأهلي

شاهد بالفيديو

هل حاول سيد معوض منع عبد الظاهر من إشارة رابعة

عبد الظاهر يحتفل بإشارة رابعة بعد هدفه الثاني أمام أورلاندو