عبد الظاهر يدخل ضمن قائمة ' ضحايا ومطاريد ' الأهلي

لم يكن أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أخر لاعب يُعرض للبيع من قبل مجلس الإدارة .. إذ سبقه العديد من الأسماء اللامعة التي كانت تدافع عن ألوان القميص الأحمر قبل أن يتم الاستغناء عنهم لأسباب مختلفة، قد تكون أخلاقية أو خلافات.

عبد الظاهر وُقعت عليه عقوبات صارمة تبدأ بحرمانه من مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ونهاية بعرضه للبيع.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأسماء التي رحلت عن الأهلي بعد مشاكل مع الإدارة .. سواء كانت برئاسة حسن حمدي، أو الراحل صالح سليم.

- محمود الجوهري-محمد عباس

محمود الجوهري المدير الفني للأهلي دخل في صدام مع مجلس الإدارة في 1985 بسبب لاعبه محمد عباس غير المنضبط، الإدارة قررت الاستغناء عن اللاعب ولكن المدرب كان يريده في الفريق.

الأزمة وصلت زروتها عندما قرر الجوهري اصطحاب اللاعب في قائمته المسافرة إلى معسكر ألمانيا، ولكنه فوجيء بأن اللاعب لن يسافر بسبب قرار الإدارة برئاسة صالح سليم، وقتها عرض الجوهري أن يسافر اللاعب على نفقته الخاصة قبل أن يتم الرفض تبعها الاستقالة.

قدم الجوهري في اليوم التالي استقالته لمجلس الإدارة، ثم دخل محمد عباس السجن بسبب تعاطيه المخدرات بعد أن استغناء الأهلي عنه.

- التوأم

التوأم الأشهر في إفريقيا، حسام وإبراهيم حسن كانا من أكثر اللاعبين عشقا من قبل الجماهير، انقلبت الأية، عندما قرر حسن حمدي وكيل النادي والمشرف العام على الكرة في صيف 2000 وقتما كان صالح سليم خارج مصر.

المُعلن أن ثابت البطل مدير الكرة في ذلك الوقت أراد تجديد تعاقد حسام حسن، مع عدم التجديد لشقيقه إبراهيم بناء على طلب الألماني راينر تسوبيل المدير الفني، الأزمة اشتعلت وتطاول التوأم على الجهاز الفني ومعه وجب رحيلهما.

- إبراهيم سعيد – رامي سعيد – أحمد صلاح حسني

البداية كانت رائعة مع تسوبيل الذي دفع بالصاعد إبراهيم سعيد، ولكن مع مرور الوقت بدأ اللاعب في افتعال الأزمات والسقوط في مشاكل أخلاقية كان أبرزها الهروب والسفر لبلجيكا قبل مباراة الزمالك، واستبعاده من معسكر المنتخب وترحيله قبل كأس الأمم الإفريقية 2004.

الأهلي عرض إبراهيم سعيد للبيع، قبل انضمامه للزمالك.

وقتها اجتمع مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي وقرروا الاستغناء عن الثلاثي إبراهيم سعيد، رامي سعيد وأحمد صلاح حسني.

- عمرو سماكة

انضم اللاعب المهاري من الترسانة وسط تطلعات بتألقه، ولكن اللاعب سقط في اختبار المنشطات بدوري أبطال إفريقيا مما دفع الجهاز الطبي للأهلي بإجراء تحليل للاعب وذلك في 2006.

بعدها وُجد في العينة أن اللاعب يتعاطى المخدرات قبل أن يتم الاستغناء عنه.

- عصام الحضري

هرب عصام الحضري من الأهلي عقب مباراة المصري البورسعيدي متجها إلى سيون السويسري بعد كأس الأمم الإفريقية 2008، بعدها قرر الأهلي مقاضاة اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية، وبعد موسم ونصف الموسم حصل الأهلي حكم بتغريم وإيقاف اللاعب.

- شادي محمد

قرر مجلس إدارة الأهلي الاستغناء عن قائد الفريق الأحمر دون أسباب، ولكن انتشرت تقارير أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني قد رفع تقريرا للإدارة يطلب فيها رحيل اللاعب بسبب تطاوله عليه قبل أن يرحل المدرب عن القلعة الحمراء.

وعقب رحيل جوزيه، خرج قرار مجلس الإدارة بالاستغناء عن شادي محمد.

- أحمد عبد الظاهر

قرر مجلس إدارة الأهلي حرمان عبد الظاهر من مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مع عرضه للبيع وإيقافه وعدم مشاركته في كأس العالم للأندية.

جاء هذا بسبب احتفاله بهدفه أمام أورلاندو بايرتس بعلامة "رابعة"، وإقحامه الأهلي في أمر سياسي.