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"ستار أكاديمي": ثلاثي شبابيّ في دائرة الخطر

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"ستار أكاديمي": ثلاثي شبابيّ في دائرة الخطر "ستار أكاديمي": ثلاثي شبابيّ في دائرة الخطر

للمرّة الأولى بعد زواجها، تطلّ عروس الموسم النجمة كارول سماحة، لتضيء البرايم الثامن من "ستار أكاديمي" بحضورها المتميّز. سماحة ستتشارك مع الطلاّب أداء أجمل أغنياتها.
كما تستضيف السهرة أيضاً الفنان المصري رامي صبري وخرّيجة ستار أكاديمي الفنانة ميريام عطاالله.
ومع الوصول الى المرحلة النصف نهائيّة من البرنامج، بدأت تشتدّ حدّة المنافسة بين الطلاّب على تقديم الأفضل وضمان البقاء في البرايمات المقبلة، فيما سيتنافس في البرايم الثامن هذا الخميس الثلاثي الشبابي مصعب ونور وزكي على اجتياز خطر التسميات والعودة الى الأكاديميّة.
ما هي المفاجآت التي يخبّئها البرايم الثامن؟ وكيف ستكون إطلالات عروس الموسم؟

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