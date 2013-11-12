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الحزن يملأ قلب جمال سليمان في عزاء والده

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الحزن يملأ قلب جمال سليمان في عزاء والده الحزن يملأ قلب جمال سليمان في عزاء والده

لم تمر أيام على وفاة والدة الفنان جمال سليمان التي تلقى فيها العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية، حتى تكرّر السيناريو الاكثر إيلاما له حيث فارق والده المنية وفي نفس المكان، وبملامح أكثر حزنا وأعمق ألما تلقى جمال سليمان العزاء في والده.
عدد كبير من نجوم الفن حرصو على مساندة جمال سليمان ودعمه في هذه المحنة الصعبة، حيث قرروا الوقوف إلى جواره وحضر الكثيرين منهم لأداء واجب العزاء.
كان على رأس الحاضرين نجوم سوريا فراس إبراهيم ومكسيم خليل الذي شارك في تلقي العزاء، والفنانة كندة علوش كما حرص على الحضور النجوم محمود عبد العزيز ومحمود يس وسامح الصريطي.
وكان جمال في حالة نفسية صعبة وظل طوال العزاء يدعو لوالديه ويقرأ لهما القرآن.

 

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