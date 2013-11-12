رصد تلوث البحر الأحمر بزيت البترول الخام بمدينة رأس غارب

رصدت جمعية البيئة برأس غارب تلوثا بتروليا بالزيت الخام بمنطقة رأس غارب بخليج السويس، وأكد بيان صادر عن الجمعية اليوم على أن عمليات التلوث ناتجة عن إلقاء الشركات المواد المشعة المسرطنة، وهى الناتج لعملية الحفر، عن طريق جهاز حفر يطلق عليه اسم البريمة العملاقة فى عرض البحر، وهو مستأجر من شركة الهرم، بالإضافة إلى قيام الشركة العامة للبترول بإلقاء الزيت الخام فى البحر.

وأضاف البيان أنه يتم الصرف على ببارة أسمنتية ثم يتم سحبها بواسطة السيارات، والتخلص منها بمعرفة مسئولى الحقل، الأمر الذى يعد مخالفا بيئيا، كما أنه لا يوجد تعاقد مع هيئة الطاقة الذرية لإجراء عمليات المسح الإشعاعى لأنشطة الشركة، وتم رصد صرف تصافى عينات المعمل والمذيبات المستخدمة بواسطة مقاول من خارج الشركة بطريقة مخالفة بيئيا على حفرة صغيرة خلف المعمل.