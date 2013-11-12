رموز قبلية بسيناء: الإفراج عن 60 محتجزاً بعد لقاء مع قيادات عسكرية

أعلنت رموز قبلية بسيناء، أن الجيش أفرج مساء اليوم عن 60 شخصاً من المحتجزين للاشتباه بهم فى معسكر الجلاء بالإسماعيلية بعد لقاء جمع قيادات بالجيش ورموز قبلية من منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال الناشط السياسى ببئر العبد منصور الرياضى لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى الآن نقل المفرج عنهم من الإسماعيلية إلى مناطقهم ببئر العبد.

وأوضح أن الإفراج جاء بعد لقاء لمشايخ بئر العبد برئاسة سليمان الزملوط القيادى القبلى مع قيادات الجيش الثانى الميدانى، وتمت الاستجابة لطلبهم بالإفراج عن كل من لم يثبت ضلوعه فى أحداث العنف من المحتجزين مؤخراً للاشتباه بهم، وتمت الموافقة على الإفراج عن 120 منهم تم بالفعل خروج 60 ومن المنتظر أن يتم خروج 60 آخرين خلال الأيام القادمة.