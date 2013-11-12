“صناعة الطيران” يوصي بمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من الفضاء المصري

وضع مؤتمر استراتيجيات صناعة الطيران المدني توصياته خلال الجلسة الختامية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الطيران المدني وجاء خلالها ان مصر عليها ان تتواكب مع التطورات التكنولوجية فى صناعة الطيران، و ضرورة ان تواكب مصر خطة الملاحة العالمية عليها تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة فى المطارات و شركات الطيران ولابد من تعظيم دور التنسيق المدنى العسكري فى إدارة الفضاء الجوى المصري

كما نصت التوصيات علي تطوير الأنظمة المستخدمة لكى تتماشى مع خطة الملاحة العالمية و الموصى بها من المنظمة الدولية للطيران المدنى icao فيما يخص الاتصالات و الملاحة و الاستطلاع و إدارة الحركة الجوية ووضع إطار يتسم بالشفافية من سياسات الفضاء الجوي المصري وفق الإطار القانوني و السياسي .

> كما ركزت التوصيات علي وضع الأبحاث العلمية فى الاعتبار فيما يخص قطاع الطيران المدنى بالتعاون مع الجامعات المصرية المتعلقة بالطيران ، وطالبت التوصيات توسيع الدور المصري في الاسواق الافريقية و الشرق الأوسط و تحسين الإيرادات فيما يخص الاعمال الغير ملاحية فى قطاع الطيران و التى تتجسد فى انشاء مدينة air city بمطار القاهرة و توسيع التجارة الإليكترونية فى الطيران المدنى و التخطيط لجعل مطار القاهرة مطار يخدم حركة الطيران فى افريقيا و الشرق الأوسط.

طالبت التوصيات بمؤتمر دولى سنوي يناقش كل ما تم توصيته فى العام السابق و يكشف الأفكار الجديدة فيما يخص الطيران المدنى التى تنبع من عقول مصرية قائمة على البحث العلمى و جعله فرص لتبادل الخبرات المحلية و الافريقية تحت مظله وزارة الطيران المدنى.