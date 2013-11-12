أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة الخمسين: لا صحة لإعادة المادة 219 ولم يتم مناقشة المواد القضائية

Google+ Print
لجنة الخمسين: لا صحة لإعادة المادة 219 ولم يتم مناقشة المواد القضائية لجنة الخمسين: لا صحة لإعادة المادة 219 ولم يتم مناقشة المواد القضائية

أكد الكاتب محمد سلماوى ، المتحدث الرسمى باسم لجنة الـ 50 للدستور أن جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية لم يتم مناقشتها بعد وأن كل ما يقال عن أنه تم الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة .
> وأوضح المتحدث الرسمى أن لجنة الـ 50 ما زالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن اللجنة من مناقشته .
> كما نفى سلماوى أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى أحد مواده أو فى الديباجة ، وأكد أن كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة .
> وطالب المتحدث الرسمى توخى الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا ننساق وراء بعض ما تروجه بعض الاتجاهات من إشاعات يقصد بها تقويض خريطة الطريق التى ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول والذى يعتبر الدستور أول خطواتها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا