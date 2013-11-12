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دراسة: التدخين يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب

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دراسة: التدخين يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب دراسة: التدخين يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب

فى دراسة جديدة أعدها الاتحاد الدولى لمكافحة التدخين، أجريت على عدد من المدخنين فى الأرجنتين, أظهرت أن التدخين يؤثر بصورة كبيرة على حدوث ضيق فى الشرايين المغذية للقلب, كما يساعد بشكل كبير فى قصور بعضلة القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن المدخن أكثر عرضة للإصابة بذبحة صدرية من غيره غير المدخن بنحو بثلاث مرات, فضلا عن أن التدخين يعمل على حدوث اضطرابات فى معدلات النبض, وعدم قدرة القلب على القيام بوظائفه الحيوية على النحو المطلوب.

وبينت الدراسة خطورة ما يعرف بظاهرة التدخين السلبى، خاصة أن بعض العينات التى أجريت عليهم الدراسة كانوا من تلك الفئة, وأظهرت نتائج الدراسة وجود خلل فى وظائف القلب , والبعض منهم مصاب بالفعل بقصور بالشرايين التاجية.
> ويسعى الاتحاد الدولى لمكافحة التدخين إلى تقديم الوعى الكامل للوقاية من آثار التدخين السلبية على صحة الإنسان, فضلا عن تقديم برامج للإقلاع عن التدخين باستخدام أحدث التقنيات العلمية, لتهيئة المدخن نفسيا وعضويا للإقلاع.

يذكر أن الاتحاد الدولى قد رصد مؤخرا ارتفاع معدلات تعاطى منتجات التبغ فى الدول النامية، والتى من بينها , تلك الظاهرة المدمرة لصحة الأفراد, كما حذر الاتحاد من ظاهرة تدخين الأطفال للتبغ والذى يعد بمثابة الخطوة الأولى فى طريق الإدمان وتدمير صحة الإنسان.

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مصر 365

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