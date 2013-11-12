حبس شقيقين 10 سنوات لاتجارهما فى العقاقير المخدرة بالشرابية



> قضت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة ، برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى بمعاقبة ” شقيقين ” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتجارهما فى العقاقير المخدرة .

> كان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد احال كل من وائل . ع ( 31 عام – عاطل ) وشقيقه فايق . ع ( 28 – عامل ) , للمحاكمة الجنائية لإنهما فى يوم 16 ديسمبر 2011 بدائرة قسم شرطة الشرابية قاما بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص نشاطه فى الإتجار بالعقاقير المخدرة متخذين من مسكنهما وكرا لترويجها على عملائهما من تجار التجزئة .

> بإستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المذكورين وتفتيش مسكنهما عثر بداخله على كمية كبيرة من أشرطة الترامادول والتامول المخدرة و17 ألاف و500 جنيه وسلاحان ناريان “فرد خرطوش” وطلقات نارية .

> وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية بقصد الدفاع .