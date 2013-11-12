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قصور الشريان التاجى وهبوط عضلات القلب تؤديان لزيادة إفرازات العرق

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قصور الشريان التاجى وهبوط عضلات القلب تؤديان لزيادة إفرازات العرق قصور الشريان التاجى وهبوط عضلات القلب تؤديان لزيادة إفرازات العرق

يوجد بعض الأشخاص لديهم زيادة فى إفرازات العرق، نتيجة للإصابة ببعض الأمراض، منها نشاط الغدة الدرقية، ولكن من الغريب أن يكون ذلك نتيجة لهبوط فى عضلة القلب والآلام الذبحة الصدرية والتوتر المصحوب باضطرابات فى القلب.

يوضح الدكتور أمير شوقى، استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، أن زيادة إفرازات العرق وشحوب الوجه يحدث نتيجة لنوبات وهبوط فى عضلة القلب، نظراً لوجود قصور فى الشرايين التاجية وآلام الذبحة الصدرية، لأن الآلام تؤدى إلى زيادة فى هرمونات النشاط فى الجهاز العصبى السمبساوى، ويؤدى ذلك إلى زيادة فى إفرازات العرق.

وأضاف استشارى القلب والأوعية الدموية، أن حدوث توتر مصحوب باضطرابات فى القلب يؤدى إلى زيادة إفرازات العرق بالجسم نتيجة لزيادة هرمون الإدرنالين فى الجسم مما يؤدى إلى ارتفاع فى دقات القلب.

وأوضح "شوقى" أن من الأعراض التى تدل على أن زيادة العرق المسئول عنه القلب تكون عبارة عن الآلام فى الصدر مع نهجان والشعور بدوران وضيق فى التنفس مع بذل أى مجهود.

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