وزير الاستثمار يعلن تعاون الإمارات فى تنظيم المؤتمر المصرى الخليجى بالقاهرة

أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، عن تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة فى تنظيم واستضافة "الملتقى المصرى الخليجى" بالقاهرة، فى يومى الرابع والخامس من ديسمبر المقبل حيث سيقام الحدث تحث رعاية رئيس الوزراء د. حازم الببلاوى.

وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية، أن "الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى" يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربى، وجذب الاستثمارات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل.

وأشاد صالح بدور الإمارات التى دعت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادى المهم بمصر، ودعوة دول الخليج للمشاركة به من أجل مساعدة مصر على عودة مكانتها الاقتصادية، وتحقيق شراكة إستراتيجية وتكامل اقتصادى بين كافة أطراف الشرق الأوسط.