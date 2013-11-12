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وزير الاستثمار: طرح عالمى لتطوير محورى قناة السويس الشمالى والجنوبى

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وزير الاستثمار: طرح عالمى لتطوير محورى قناة السويس الشمالى والجنوبى وزير الاستثمار: طرح عالمى لتطوير محورى قناة السويس الشمالى والجنوبى

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن اللجنة الوزارية المسئولة عن مشروع محور قناة السويس اجتمعت، أمس، الاثنين، حيث تناول الاجتماع التجهيز لطرح المخطط العام للمشروع.

وأشار صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية، إلى أن اللجنة الوزارية ستعد خلال أيام لطرح عالمى، لمكاتب عالمية لتطوير محور قناة السويس، فيما يتعلق بالمحورين الشمالى والجنوبى.

وأكد وزير الاستثمار أنه ليس هناك مشروعات داخل محور قناة السويس، جاهزة للطرح الآن.

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