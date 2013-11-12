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وزير الاستثمار: وجهنا دعوة للجانب القطرى للمشاركة فى الملتقى الاستثمارى

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وزير الاستثمار: وجهنا دعوة للجانب القطرى للمشاركة فى الملتقى الاستثمارى وزير الاستثمار: وجهنا دعوة للجانب القطرى للمشاركة فى الملتقى الاستثمارى

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه توجيه دعوة للجانب القطرى للمشاركة فى الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى، موضحًا أنه لا يوجد شخصنة فى قطاع الاستثمار، نافيا خروج استثمارات قطرية من ، على خلفية تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن مؤشر الاستثمار الأجنبى يشهد حالة من التباطؤ خلال الفترة الحالية.

وأكد صالح فى تصريحات على هامش مؤتمر الإعلان عن "الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى"، أن تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية من كافة دول العالم، مشيرا إلى أنه لا حقيقة لعدم رغبة مصر فى استقبال استثمارات من دول بعينها كتركيا وقطر، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حاليا زيادة الاستثمارات بنهاية العام المالى الجارى، إلى 170 مليار دولار.

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مصر 365

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