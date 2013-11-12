وزير الدولة بالإمارات:مناقشة تطوير القوانين المصرية لجذب الاستثمارات

أكد سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات، على ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة إستراتيجية طويلة المدى تساهم فى أن تكون مصر منبرا اقتصاديا قويا، لافتا إلى أن المصريين لديهم قدرات هائلة، وموقع جغرافى مهم ومقومات اقتصادية.

وأشار الجابر خلال مؤتمر الإعلان عن "الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى"، المنعقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن المؤتمر سيناقش كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات، التى تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادى وتشغيل الأيدى العاملة.