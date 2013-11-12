وزير الاتصالات: نظام مرسى طلب وقف "إس إم إس" مناهضة له

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى أو التجسس أو التنصت على المكالمات أو الدخول على شبكة الإنترنت، وأن مكالمات المواطنين مؤمنة بشكل كامل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه وأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، طلب منه العمل على وقف رسائل نصية "إس إم إس" مجمعة مناهضة للنظام، ترسل بشكل عشوائى، فى وقت كان هناك دعوات للتظاهر فى الميادين، وأنه أوضح لهم أن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى ولا يمكنها وقف أمر كهذا إلا بإذن قضائى.

ونفى الوزير أن يكون قد طلب منه التجسس على قائمة معينة من الإعلاميين أو السياسيين، وقال "إن هذا الأمر لم يحدث" مشددا بأن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن التجسس على المكالمات لا يتم إلا بإذن قضائى وهو أمر يخص الجهات المعنية بالدولة.