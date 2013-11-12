وزير إماراتى: مصر العمود الفقرى للعرب.. وقادرة على تجاوز الأزمة

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بحكومة الإمارات، إن مصر تعد العمود الفقرى للأمة العربية، قائلا: "واثقون فى قدرة مصر على تجاوز الأزمات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل، وسيشهد التاريخ على وقوف الإمارات بجانب مصر لعودة دورها الريادى".

وأضاف جابر خلال مؤتمر إعلان عن "الملتفى الاستثمارى المصرى الخليجى"، المنعقد اليوم، بمقر وزارة الاستثمار ، أن الشهور الماضية شهدت تحضيرات مكثفة من أجل الإعداد لهذا الملتقى، وبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر، من أجل تحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصرى.

وطالب الجابر جميع المشاركين فى الملتقى بضرورة إعداد أفكار من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، تنعكس إيجابيا على المستثمرين الخليجيين و الاقتصاد المصرى، مؤكدا أهمية التدريب الفنى وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات فى كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار.