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شاهدوا الصور الأولى لحفيد فضل شاكر

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شاهدوا الصور الأولى لحفيد فضل شاكر شاهدوا الصور الأولى لحفيد فضل شاكر

بعد مرور عام وثمانية أشهر على زواج ألحان ابنة الفنّان المعتزل فضل شاكر من الشاب إسماعيل عثمان، وضعت مولودها الأول منذ أسبوع في أحد مستشفيات السويد، وأطلقت عليه اسم فضل تيمناً بإسم والدها. وقد أعربت ألحان لـ"سيدتي نت" عن أمنيتها قائلة: " إن شاء الله فضل الصغير سيظهر براءة فضل الكبير" .
وقد علمنا أن ولادة فضل الصغير قد حملت إلى جده السعادة والفرح. وقد استطاع "سيدتي نت" الحصول على الصور الأولى للطفل فضل حفيد فضل شاكر.

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