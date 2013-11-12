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ميريام فارس تحيي ليلة رأس السنة في المغرب

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ميريام فارس تحيي ليلة رأس السنة في المغرب ميريام فارس تحيي ليلة رأس السنة في المغرب

تحيي الفنانة ميريام فارس حفلاً فنياً ليلة رأس السنة في المنتجع السياحي "مازغان" في الجديدة (غرب الدار البيضاء)، في القاعة الكبرى للمنتجع التي تتسع لأكثر من (1500) متفرج، وهي مجهزة بأحدث آليات أجهزة الصوت والتكييف التي تتيح للمتفرج قضاء ليلة ساهرة في جو احتفالي، تضفي عليه الشموع مزيدا من الجمالية والرومانسية.
يشار إلى أن ميريام فارس كانت قد شاركت في مهرجان موازين 2010 وغنت في المهرجان المتوسطي في الناضور قبل أشهر.

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