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3 ملايين دولار لـ Matt Damon في 20 ثانية

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3 ملايين دولار لـ Matt Damon في 20 ثانية 3 ملايين دولار لـ Matt Damon في 20 ثانية

الثلاثاء 12-11-2013 17:32

بيروت – هدى زين

تقاضى الممثل Matt Damon، حوالي 3 ملايين دولار مقابل مشاركته في إعلان تلفزيوني مدّته 20 ثانية.
Matt Damon (43 عاماً) تقاضى 3 ملايين مقابل مشاركته الممثل George Clooney في إعلان تلفزيوني خاص بشركة Nespresso، ولا تتعدّى مدّته الـ 20 ثانية فقط، حسب ما نقلت صحيفة New York Post الأميركية عن مصدر مطّلع.
ويعني ذلك أنّ Damon تقاضى 150 ألف دولار عن كل ثانية في هذا الإعلان.
يذكر أن Matt Damon كان من النجوم الرافضين دائماً المشاركة في الإعلانات، لكن المبلغ الذي عرض عليه كان كافياً لإقناعه، إضافة إلى وجود George Clooney والمنتج Grant Heslov.

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