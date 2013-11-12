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مصادر MBC تحسم حقيقة مشاركة أحلام في الموسم الجديد من Arab Idol

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مصادر MBC تحسم حقيقة مشاركة أحلام في الموسم الجديد من Arab Idol مصادر MBC تحسم حقيقة مشاركة أحلام في الموسم الجديد من Arab Idol

نفت مصادر من داخل مجموعة MBC في بيروت، قدوم الفنانة أحلام إلى لبنان لتجديد عقدها مع المحطة، والمشاركة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من برنامج "Arab Idol" "وأوضحت المصادر أنّ أحلام ليست موجودة في بيروت، أما بالنسبة إلى عقدها مع MBC فهو لا يزال ساري المفعول، ولا يوجد شيء اسمه تجديد عقد معها بحسب المصادر.
وعما إذا كان هذا الكلام يعني أنّ أحلام سوف تطل كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من البرنامج، أجاب المصدر نفسه "من المفترض أن تطل أحلام في الموسم الثالث من برنامج Arab Idol ونحن كـ MBC نتمى ذلك".

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