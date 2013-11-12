لهذه الأسباب غنّت شيرين عبد الوهاب بلاي باك في "ستار أكاديمي"

قام عدد من محبي شيرين عبد الوهاب بعمل حملة هجوم عليها من خلال عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جاء ذلك بعد حلولها ضيفة على "ستار أكاديمي" وتقديمها عددا من الأغنيات بطريقة البلاي باك، وهو ما أزعج معجبيها الذين وصفوا ما حدث بانه لا يليق بصوت شيرين، حيث اعتادوا على سماعها على الهواء مباشرة.

وعلمت "سيدتي نت" أن السبب وراء تسجيل صوت شيرين كان اقتراح مخرج البرنامج، الذي فضّل هذه الفكرة لأسباب تقنية، إلا أن شيرين لم تعلق على الهجوم ضدها حتى الآن ولم تتحدث عن الحلقة في أي وسيلة اعلامية.

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