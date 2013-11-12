مشاهير العالم في التسعينات...هكذا كانوا!

عرفت النجمة العالمية Amanda Bynes بإثارة الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يع...

بدأ العصر الذهبي في هوليوود في بداية الأربعينات، حيث بزغ نجم العديد من النجمات اللوات...

هي العائلة المالكة البريطانية لكنّ هذا لا يعني أنّها العائلة التي لا تخطىء. فالعكس هو...

توقعنا منذ فترة انفصال المغنية الأمريكية Miley Cyrus عن خطيبها الأسترالي Liam Hemswor...

اثبتت دولة الأمارات العربية وجودها على خارطة الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات ا...

ضجّت وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام بخبر نقل "Paris"، ابنة ملك البوب الأمريكي...

تصل أفكار المشاهير إلى حدّ الغرابة والجنون في كل الأمور، من دون أن نستثني منها التقدّ...

تتصدرالمغنية العالمية Madonna عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد أن ك...

قد يشكّل الوزن الزائد هاجساً عند بعض النجوم، وعند البعض الآخر ميزة، لا سيما أنّ البدن...