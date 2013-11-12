هيئة دفاع المعزول تنهي زيارتها له بسجن برج العرب

أنهت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، زيارتها له، داخل سجن برج العرب غرب الإسكندرية، بعد أن استمرت الزيارة لأكثر من ساعتين، وسط تكتم من هيئة الدفاع عن تفاصيلها، وإعلانهم أنهم سوف يعلنون نتائج الزيارة خلال مؤتمر صحفي من المقرر عقده في القاهرة.

وقال الناطق باسم القريق القانوني لمرسي محمد الدماطي، إن الزيارة تهدف إلى إقناع مرسي بالموافقة على توكيل الدكتور سليم العوا، بالدفاع عنه أمام المحكمة في جلستها يوم 8 يناير المقبل، وإن نتائج الزيارة سوف تعلن خلال مؤتمر صحفي في القاهرة.

وضمت الزيارة، هيئة الدفاع الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد الماطي، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، وأسامه مرسي نجل الرئيس المعزول.

وقال مصدر بمصلحة السجون، إن الزيارة استمرت لأكثر من ساعتين، وسمح لهيئة الدفاع الاجتماع بمرسي داخل المكان المخصص للزيارة وفقا للائحة السجون، وإن مرسي استقبلهم مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة مرسي إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع، وتم نقل مرسي الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب، عقب أولى جلسات محاكمته و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي.

وأكد المصدر أن الوفد خضع للوائح مصلحة السجون، واتخذت كافة الاجراءات اللازمة فور استقباله، ومر أعضائه من البوابات الإلكترونية، وتم تفتيشهم والتحفظ على هواتفهم.

كانت النيابة العامة قد صرحت بزيارة هيئة دفاع الرئيس المعزول، بمقر احتجازة بسجن برج العرب، بموجب طلب من هيئة دفاعة، للقائه في السجن.

تأتي الزيارة عقب يوم من قرار المستشار حسن سمير مستشار التحقيقات، تجديد حبس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان احتياطيا على ذمة التحقيقات في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون”.

أ ش أ