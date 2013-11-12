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تجديد حبس 27 متهما من طلاب المحظورة فى أحداث الشغب بجامعة الأزهر

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تجديد حبس 27 متهما من طلاب المحظورة فى أحداث الشغب بجامعة الأزهر تجديد حبس 27 متهما من طلاب المحظورة فى أحداث الشغب بجامعة الأزهر

قررت نيابة ثان مدينة نصربرئاسة المستشار احمد مجدى عبد الغنى وكيل النيابة تجديد حبس 27 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيق في احداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضى .

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل.

وكانت النيابة قد عاينت جامعة الأزهر والمبنى الإداري بالجامعة عقب أحداث الشغب التي قام بها طلاب جماعة الإخوان المحظورة، وكشفت المعاينة تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة وقيام الطلبة بتكسير أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب وتكسير النوافذ والأبواب وتكسير الحوائط، وبلغت قيمة تلفيات الطابق الأول 95 %.

وفى الطابق الثانى قاموا بتكسير مكتب رئيس الجامعة، وتحطيم جهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، كما أحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وقاموا بإحراق عدد من السجاجيد والمفروشات، وفى الطابق الثالث اقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات وتكسير أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، وسرقوا أجهزة كمبيوتر.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان المحظورة داخل جامعة الأزهر من بينهم 14 من خارج الجامعة.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها أنه في ظل التداعيات التي تشهدها جامعة الأزهر والتي تفاقمت حدتها يوم الأربعاء الموافق 30 اكتوبر الماضى بقيام عدد من طلاب الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة طلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة.

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