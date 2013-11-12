غانا لن تترك شيئا للصدفة أمام مصر رغم السداسية

أ ش أ - بدأ منتخب غانا معسكره استعداد لخوض لقاء العودة أمام منتخب مصر فى الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014.

حيث ضمت قائمة الفريق الغانى أكثر من عشرين لاعبا بدأوا التدريب تحت قيادة المدير الفنى لمنتخب النجوم السوداء مواسى ابياه.

وذكر موقع (ستار أفريكا) أنه خلال خمسة أيام سيخضع اللاعبون لتدريب مركز وخيارات تكتيكية من أجل عدم قبول أهداف فى لقاء العودة الذى يقام فى القاهرة.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من تحقيق المنتخب الغانى لنتيجة عريضة فى مباراة الذهاب فى كوماسى بعد الفوز 6-1 إلا أن الجهاز الفنى واللاعبين لايريدون أن يتركوا شيئا للصدفة من أجل تأكيد الفوز وضمان التأهل لنهائيات مونديال البرازيل .

وتفيد الأنباء الواردة من معسكر منتخب غانا بأن اللاعبين متحفزون للغاية بعد زيارة مسئولى اتحاد الكرة الغانى الذين وعدوهم بمكافآت متميزة فى حالة التأهل لنهائيات كأس العالم.