علماء يطورون جهازا يساعد الكثير من الصم على السمع

أصيب الألمانى ديتر شميتس بخمس انتكاسات سمعية كان سمعه يزداد سوءا بعد كل واحدة منها، إلى أن أصيب فى نهاية المطاف بصوت صفير فى أذنيه.

استعان شميتس على مدى 15 عاما بأجهزة سمع إلى أن توقف سمعه تماما ولم تعد تجدى معه أى أجهزة "كنت أسمع بنسبة 20% فى إحدى الأذنين باستخدام الأجهزة وبنسبة 30% فى الأذن الأخرى".

أدى ذلك إلى انعزال المواطن الألمانى عن المجتمع شيئا فشيئا "وهو ما كان يمثل عبئا نفسيا كبيرا لي، كثيرا ما كنت أعيش فى وحشة مع نفسى".

ثم حصل المصرفى السابق شميتس هذا العام على جهاز إلكترونى للسمع يسميه الخبراء اختصارا "سى أي" يستخدم من خلال تثبيت قطب كهربائى فى الأذن الداخلية على حامل يوضع فى الأذن الخارجية، ثم يتم نقل الأصوات عبر مكبر صوتى صغير فى الأذن بواسطة سلك من الخارج إلى القاعدة التى يثبت بها القطب الكهربائى وبذلك يتم تحفيز العصب السمعى بشكل كهربائى ويتعرف المخ بذلك على الصوت.

قال شميتس بعد أن خضع لعملية تركيب جهاز "سى أى" السمعى فى مركز سى أى المتخصص فى هذه الأجهزة السمعية بمستشفى موترهاوس بمدينة ترير الألمانية :"بكيت من الفرحة عندما وصلت لأول مرة هذا الجهاز السمعى بمكبر الصوت.. لقد استعدت قدرتى على السمع منذ الثانية الأولى".

غير أن شميتس البالغ من العمر 66 عاما أشار فى الوقت ذاته إلى أن صوته الشخصى يبدو له وكأنه صفيحى معدنى بعض الشيء "وكأنى أتحدث عبر ماسورة حديدية، ولكن ذلك لا يهم، المهم أنى أسمع".

يرى تيتوس كالدنباخ، كبير الأطباء فى مركز سى أى بمستشفى موترهاوس أن هذا الجهاز يمكن أن يكون بمثابة المنقذ للذين يعانون بشدة وبدرجة متقدمة من سوء السمع والصمم وذلك بشرط أن يكون العصب السمعى موجودا "وهو ما يتوفر لدى 98% من المرضى" حسب الطبيب كالدنباخ الذى أسس هذا المركز عام 2006.

غير أن الطبيب أوضح أيضا أنه على المرضى أن يتعلموا أولا كيفية السمع بهذا الجهاز "خاصة إذا كان قد مر عليهم وقت طويل دون سمع، عليهم عندئذ تذكر السمع مرة أخرى".

وأشارت الأستاذة أنيروزه كايلمان، رئيسة قسم الاضطرابات السمعية فى جامعة ماينس الألمانية، إلى أن هناك تزايدا فى أعداد المرضى الذين تجرى لهم عمليات تركيب جهاز سى أى وقالت إن السبب فى ذلك يعود إلى تحسن هذه الأجهزة مما جعلها تصلح للمزيد من المرضى "ولكن هذا الجهاز يظل رغم ذلك أمرا غير معهود وغير منتشر".

كما أشارت الأستاذة الألمانية إلى أن المرضى الذين يتم تركيب الجهاز لهم يحتاجون لرعاية صحية خاصة طوال حياتهم.

> وقال فرانس هيرمان، رئيس الجمعية الألمانية لمرضى جهاز سى أى إن نحو 33 ألف شخص فى ألمانيا أصبحوا يعيشون بهذا الجهاز وإن عدد المرضى الذين يتم تركيب هذا الجهاز لهم يصل إلى 3500 مريض سنويا وإن هناك تحسنا فى تقنية هذا الجهاز مضيفا:"هذا تقدم كبير".

> وأوضح هيرمان أن نحو 70 مستشفى ألمانيا تقدم خدمة تركيب هذا الجهاز وما يحتاجه من رعاية صحية.