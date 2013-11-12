النساء صاحبات الوجه الطفولى أطول عمرًا وأقل عرضة للإصابة بالضغط

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن النساء صاحبات الوجه الطفولى، أو ما يعرف بالـ "بيبى فيس baby face"، واللاتى يبدو شكلهن العام أصغر من عمرهن.

وأشارت الدراسة، أن السيدات ذوات الوجه الطفولى، يقل بشكل كبير خطر إصابتهن بارتفاع ضغط الدم المزمن، وكما يقل خطر إصابتهن بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابعت الدراسة، أن النساء صاحبات ما يعرف بـ"البيبى فيس" غالباً ما يعيشن فترات أطول بشكل افتراضى، لأنهم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، والذى يصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم.

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج ستشجع الناس كى يعيشوا ويمارسوا العادات الصحية السليمة، ويقومون بمتابعة وتقييم بعض العوامل المرضية مثل ضغط الدم، وكما يحفزهم ذلك على ممارسة التمارين الرياضية، وبالتعزيز تعزيز الصحة بشكل عام بجانب تحسين الشكل البدنى.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Gerontology"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السابع عشر من شهر نوفمبر الجارى.