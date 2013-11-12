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محافظ المنيا ومدير الأمن في جولة بمنطقة حي غرب مدينة المنيا

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محافظ المنيا ومدير الأمن في جولة بمنطقة حي غرب مدينة المنيا محافظ المنيا ومدير الأمن في جولة بمنطقة حي غرب مدينة المنيا

استمع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا و اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا لأراء المواطنين حول مستوى الأداء الأمني والخدمي خلال الفترة الأخيرة ومتابعة الأوضاع الأمنية و المرورية و رفع الإشغالات وحالة النظافة وإدخال الغاز الطبيعي للمنطقة وتجديد خطوط الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ ومدير الأمن بمنطقة حي غرب مدينة المنيا وسكة تله ورافقه إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس حي غرب ومسئولي المرور .
> وكلف المحافظ كل من رئيس مدينة المنيا ورئيس حي غرب المدينة بتقسيم العمل على مناوبتين لرفع أية قمامة أو مخلفات بشكل فوري خلال فترات النهار والليل كما أكد على ضرورة متابعة عدم عودة الإشغالات التي تم رفعها مرة أخرى.

واستمع المحافظ لشرح حول أعمال تجديد شبكات الصرف الصحي بشوارع المنطقة وأكد رئيس المدينة إنتهاء الأعمال بشارع رقم 15 بالمنطقة وأوضح أنه سيتم البدء الفوري في إجراءات رد الشئ لأصلة والرصف فوراً.

وقام المحافظ ومدير الأمن بالتجول وسط المواطنين ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها .

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