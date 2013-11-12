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السيد ياسين يلقى محاضرة فى مدينة زويل ويصفها بالنموذج الفريد

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السيد ياسين يلقى محاضرة فى مدينة زويل ويصفها بالنموذج الفريد السيد ياسين يلقى محاضرة فى مدينة زويل ويصفها بالنموذج الفريد

ألقى الدكتور السيد ياسين، حاصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، محاضرة لطلاب مدينة زويل، فى إطار سلسلة المحاضرات العلمية لكبار العلماء والمثقفين التى تنظمها مدينة زويل للطلاب، بعنوان "مشكلات البحث العلمى فى الوطن العربى وأسباب ضعف الإنتاج وضعف الجامعات ومراكز الأبحاث وهجرة العقول إلى الخارج".

وأشار د. السيد خلال المحاضرة، إلى ضرورة وجود إرادة لأن العلم يُشكل طبقاً للنظم السياسية، مستعرضاً تاريخ مشاريع المنظومة العلمية، التى بدأت بمشروع محمد على، وصولاً إلى مشروع مدينة زويل، التى وصفها بأنها مشروع القومى، ونموذج فريد للربط بين البحث العلمى والتطبيق، لافتا إلى أن العالم انتقل من عصر المعلوماتية العالمية إلى عصر المعرفة وأن تحقيق التقدم فى البحث العلمى مرتبط بإصلاح التعليم.

يذكر أن الدكتور السيد ياسين، حاصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، وتولى رئاسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية فى الفترة من 1975، إلى 1995، ويعد من كبار الكُتاب والمثقفين فى الوطن العربى، وأهدى المحاضرة التى ألقاها إلى شخص الدكتور أحمد زويل، كما قدم الدكتور شريف صدقى، الرئيس الأكاديمى بجامعة زويل هدية تذكارية لياسين تقديراً على زيارته ومحاضرته.

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