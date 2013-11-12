الطيران المدنى: أوضاع ليبيا وراء زيادة عبور الطائرات بمجالنا الجوى

أكد المهندس محمد إبراهيم شريف، رئيس سلطة الطيران المدنى، أن عملية العبور لرحلات الطيران الدولية و الأجنبية فى المجال الجوى المصرى، لم تتأثر بالأحداث الجارية فى البلاد، وانخفاض أعداد الركاب و المسافرين و الرحلات الجوية بسبب الأحداث الراهنة .

و أضاف، أن النسبة زادت فى عمليات العبور وهى الخاصة بالطائرات التى تمر فى المجال الجوى المصرى دون أن يكون لها رحلات أو هبوط فى أى مطارات مصرية، سواء كانت رحلات منتظمة أو عارضة.

وأشار، إلى أن نسبة الزيادة فى نسبة العبور الجوى ترجع إلى خطورة المجال الجوى الليبى على رحلات الطيران و مختلف الطائرات العابرة فى سمائها، مما دفع هذه الشركات إلى تغيير مسار طائراتها لتمر من مصر بدلاً من المناطق التى يوجد بها حروب .

> وقال إنه يتم تحصيل رسوم من هذه الطائرات التى تمر بالمجال الجوى المصرى، طبقاً للوائح المعمل بها فى جميع المطارات .