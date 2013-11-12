دفع مصروفات المدينة الجامعية للطلاب غير القادرين بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور “حفني إسماعيل” نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه بناء على تعليمات الدكتور”عباس منصور” رئيس جامعة جنوب الوادي بضرورة الاهتمام بطلاب الجامعة وخاصة محدودي الدخل منهم فقد تم تقديم مساعدات شهرية تتراوح مابين 150 حتى 50 جنيه لعدد 102 طالب وطالبه، وكذلك تم دفع مصاريف المدن الجامعية لعدد 216 طالب وطالبة من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، كما تم إصدار التعليمات لمسئولي رعاية الشباب بالكليات بحصر وتسديد الرسوم الدراسية لغير القادرين من المبالغ المرسلة للكليات من صندوق التكافل الاجتماعي والتي تغطى شريحة كبيرة من طلاب وطالبات الجامعة.