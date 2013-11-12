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إصابة العشرات فى اشتباكات جامعة المنصورة بين الإخوان والمستقلين

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إصابة العشرات فى اشتباكات جامعة المنصورة بين الإخوان والمستقلين إصابة العشرات فى اشتباكات جامعة المنصورة بين الإخوان والمستقلين

أصيب العشرات بجروح قطعية واختناقات بين عدد من طلاب جامعة المنصورة وبعض الأهالى جراء إلقاء الحجارة واستنشاق الغاز المسيل للدموع وحدوث هبوط لعدد من الطلاب وشعور بضيق فى التنفس بعد إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لإعادة طلاب جماعة الإخوان إلى داخل الحرم الجامعى.

يأتى ذلك بعد اقتحام الإخوان للبوابة والخروج إلى الشارع ونشبت اشتباكات عنيفة داخل الحرم الجامعى الآن بين طلاب جماعة الإخوان وبين الطلاب المستقلين، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة والزجاجات وقام الإخوان بإشعال النيران فى صناديق القمامة المعلقة على أعمدة الإنارة داخل الجامعة وشوهد أحدهم يحمل جركن بنزين ويقوم بعمل زجاجات مولوتوف وقامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع من خارج الحرم الجامعى لفض الاشتباكات بين الطلاب.

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مصر 365