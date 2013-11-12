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‏"مشكلات مدارس الفصل الواحد فى مصر" فى دراسة مقارنة بجامعة بنها

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‏"مشكلات مدارس الفصل الواحد فى مصر" فى دراسة مقارنة بجامعة بنها ‏"مشكلات مدارس الفصل الواحد فى مصر" فى دراسة مقارنة بجامعة بنها

أعدت الدارسة "مشيرة إبراهيم صابر" دراسة علمية للحصول على درجة الماجستير بكلية التربية ببنها والتى حملت عنوان "مشكلات مدارس الفصل الواحد فى ومواجهتها فى ضوء خبرات بعض الدول - دراسة مقارنة "، لافتة إلى التعرف على مدارس الفصل الواحد من حيث أهدافها وفلسفتها والكشف عن جوانب القصور، والتى تحول دون تحقيق أهدافها.
> كما استهدفت الدراسة التعرف على صيغة مدارس الفصل الواحد فى المناطق المحرومة من التعليم فى العالم المعاصر فى كل من فنلندا والهند والمكسيك وكولومبيا، وتم استخدام المنهج المقارن لملائمته لطبيعة الدراسة ولتحليل واقع تعليم التلاميذ داخل هذه الدول، وإجراء المقارنة بينهم مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف.

وتوصلت الدارسة، إلى أن هناك عدة مشكلات تعانى منها مدارس الفصل الواحد فيما يتعلق بالمدرسين والإدارة والتلاميذ والمنهج والمبنى المدرسى، ومن ثم التوصل إلى تصور مقترح لمواجهة هذه المشكلات فى ضوء الاستفادة من خبرات المقارنة بكليات التربية بالجامعات المصرية الأخرى.

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مصر 365

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