بالصور..محافظ الوادى الجديد يستقبل رالى تحدى عبور مصر لدراجات الفسبا

استقبل اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد صباح اليوم الثلاثاء الوفود المشاركة بسباق رالى تحدى عبور مصر والذى وصل إلى محطته الثالثة بمدينة الخارجة، حيث قام المحافظ ومسئولو هيئة تنشيط السياحة باستقبال المتسابقين بالورود بمقر فندق الخارجة التابع لديوان عام المحافظة كما نظمت المحافظة حفل استقبال للوفود المشاركة فى الرالى شاركت فيه فرقة الفنون الشعبية والتى قدمت عروضا فنية ورقصات فلكلورية من التراث الواحاتى والذى حاز إعجاب المتسابقين الذين حرص اغلبهم على التقاط الصور التذكارية للفقرات التى قدمتها فرقة الفنون الشعبية.

وقام اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم بتكريم الوفود المشاركة قبل تحركهم إلى مدينة الأقصر مؤكدا على أن تنظيم هذه السباقات الرياضية والراليات من شأنه تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق الترويج السياحى لمعالم محافظة الوادى الجديد بصفة خاصة فى ظل جهود المحافظة لوضع معالمها على خريطة السياحة العالمية لتحقيق اكبر قدر من الجذب السياحى لها من خلال تلك الفعاليات حيث نظم فرع هيئة تنشيط السياحة معارض للمنتجات البيئية على هامش الاحتفالية.