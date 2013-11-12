صورة لسعودية وهي تكشف جزء من جسدها بالقرب من سيارات الهيئة تثير الجدل

سيارات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية قيل ان الهيئة هي من قامت بتصويرها ونشرها حسب الخبر المتداول الامر الذي اثار موجه من الجدل والغضب بين اوساط نشطاء الانترنت وخصوصا موقع تويتر:

@Rnmuz ياذي الهيئه اللي ناقعه قلوبكم وقاعده عليها !

@i_7rnksh أوك انتقدنا الهيئه في اشياء لكن ماتوصل الدنائه فيك تتهمهم جزافاً

@Rami_AlSufyani بعض المرضى مدعين الحيادية بتويتر، يعترف بأن الصوره ملفقه وبنفس الوقت يردد "لا أستبعد" أن يفعلونها.!!!

@abdallah_subhi الغريب ان الصورة وضح النهار وداخل الهيئة كيف وصلت الفتاة والمصور(ة ) ؟! وين الافراد عنهم

@axzv33 ياجماعة الخير احترموا عقولنا ترانا منب اغبياء البنت شكلها فرحانه وهي تصور

‏@tajaliat الحقارة الفكرية هي تضخيم قضية محبوكة بطريقة (بزرنجية)حدث العاقل بما يعقل

@aw_free_90 6h حمدالله والشكر بس صح في أشياء ننتقدها فيهم بس ماتوصل للافتراء والتلفيق عليهم بلاش كذب قولوا شي يدخل العقل

@n4a3s يعني المطاوعه مصورينها وناشرين الصوره عشان الأغبياء يصدقو الكلام المعتاد في الهاشتاق عن الهيئة !!!!؟

@jokersoso_ انا ماظنتي انو الشيخ بخليها تتصور ومسويه الحركه وماسكه شنطه هذي وحده زاحفه وتسوي قويه

@Maha_A_Hussein أجل قرار منه التصوير مدري تنظيمه هذا ينطبق علينا احنا بس !؟

@aa_huda .لو فرضا قلنا عضو الهيئه صورها !للدرجه غبي هو يصورها فمكان عمله ولوحة السياره ظاهره !واضح التلفيق من رخيصه

@Rami_AlSufyani ننتقد"الهيئة"وتصرفاتها هذا من حقنا ولا حصانه لأحد لكن،، أن نلفق الصور والأكاذيب غير مقبول بالمطلق.!!!

@hosam330 اوك الهيئه لها أخطاء وبها فساد شروا القطاعات الحكوميه الثانيه لكن تلفيق تهم بهالشكل شيء حقير وفجر بالخصومه

@almaged5 ساقطه اللي متصوره توها في بديات اللبراليه مثل المراهق عند بداية التدخين،كلها عشان تشوه سمعة الهيئه.

@manalasiri77 مشكلة بعض رجال الهيئة وليس الكل هو الاسلوب فياتون بالصراخ والاتهام والنبي قال الدين (المعاملة )

@BlockedurlX البنت جنب سيارة الهيئة , يعني بيطلع رجل الهيئة ويصورها ؟ فتح مخكك ي ذكي.

- بحكم خبرتي في لغه الجسد ... هالبنت مصوره هالصوره وهي رايقه .. وبدون اي ضغط نفسي او اوامر ضدها

- يعني سبحان الله رجال الهيئه بيصورون البنت عند سيارتهم وينزلون الصوره بتويتر يقولون شوفوا شرايكم فيها

- اصلا باين من الصوره انها هي الي راضيه تصور نفسها باين من الوقفه

- الصورة ذي شفنا مثلها كثير !! بسهولة انا افصخ سروالي واصور عند جيب هيئة .. بس السؤال كيف دخلت مركز الهيئة!

شبكةعيونالإخبارية

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