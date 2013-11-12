السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

شهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعات 103 أطباء و71 ب مهندسين والدفعة 59 ب مختلط و101 رئيسة تمريض بالكلية الحربية دفعة اللواء بحري أكان حرب محمود عبدالرحمن فهمي قائد القوات البحرية الأسبق .

بدأت مراسم الاحتفال بطابور العرض العسكري وشارك فيه طلبة الكلية الحربية من كافة السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام .

ثم قام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين ، وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين .

وقام الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وأدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص خلال فترة الدراسة بالكلية وأقسم الخريجين يمين الولاء .

وألقى اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي الارتقاء بنظم اعداد وتأهيل طلبة الكلية وفقا لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين علي مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة التحديات التي تهدد أمن مصر القومي ، وهنأ الخريجين الجدد وأسرهم وهم يبدأون أولي خطواتهم نحو المستقبل ، وطالبهم بالتمسك بالانضباط والتضحية والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية ، لتظل القوات المسلحة قوية وقادرة علي أداء مهامها في حفظ أمن مصر واستقرارها .

حضر الإحتفال الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين .

أ ش أ