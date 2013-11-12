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هيئة الدفاع عن مرسي تصل برج العرب برفقة نجله لإقناعه بتوكيل محامي

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هيئة الدفاع عن مرسي تصل برج العرب برفقة نجله لإقناعه بتوكيل محامي هيئة الدفاع عن مرسي تصل برج العرب برفقة نجله لإقناعه بتوكيل محامي

وصلت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سجن برج العرب صباح اليوم الثلاثاء، بصحبة نجله من اجل محاولة إقناعه بتوكيل محامى يتولى الدفاع عنه.

ضم الوفد كل من الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، ومحمد الدماطي، الى جانب أسامة نجل المعزول.

كان فريق النيابة قد تقدم بطلب للنيابة العامة لمقابلة الرئيس المعزول ثم حصل على موافقة إدارة السجن .

ويأمل فريق الدفاع فى إقناع “مرسى” بتسمية محامى يتولى الدفاع عنه امام المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين امام الاتحادية ،حتى لا يتم ندب محام بمعرفة هيئة المحكمة .

كان النيابة العامة قد جددت حبس الرئيس المعزول أمس الاول 30 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة هروبه من سجن وادى النطرون دون حضور محامى لاصرار مرسى على عدم الاعتراف بمحاكمته او الاعتراف بجهة الاتهام الممثلة فى النيابة العامة.

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