وكيل اللاعب: عبد الظاهر يعتذر رسميا للأهلي

أكد محمد شيحة وكيل أعمال أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أن اللاعب قد تقدم باعتذار رسمي للأهلي عما بدر منه عقب احتفاله بهدف أورلاندو برفع شعار رابعة.

وقال شيحة لـFilGoal.com "عبد الظاهر تقدم باعتذار رسمي مكتوب لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة يعتذر فيه للأهلي ولجماهيره وجماهير مصر بأكملها".

وأضاف "عبد الظاهر أكد خلال اعتذاره أنه يحترم جميع قيادات الدولة وأنه لم يقصد الإساءة لهم".

وكان عبد الظاهر قد أكد مسبقا أنه رفع شعار رابعة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا هناك سواء مواطنين أو رجال الشرطة.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي بصدد اتخاذ قرار نهائي ضد اللاعب في اجتماعه يوم الثلاثاء.