"أطباء بلا حقوق": حوافز المناطق النائية بوثيقة كادر الأطباء ضعيفة

قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إن وثيقة وزارتى الصحة والمالية لتطبيق الكادر استبعدت كل العاملين من الفريق الطبى بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأكدت مينا فى تصريحات صحفى اليوم الثلاثاء، أن حوافز المناطق النائية الواردة بالقانون الجديد ضعيفة جداً حيث تتراوح بين 25% إلى 100% وتابعت قائلة: "هذا معناه أن مجموع ما يحصل عليه الطبيب فى المناطق النائية سيقل بشدة وستزداد مشكلة عزوف الأطباء عن الذهاب للمناطق النائية وضعف الخدمة الصحية فى تلك المناطق".

وأضافت منسق حركة أطباء بلا حقوق: "من النقاط الإيجابية بالقانون تحديد مقابل نوبتجية للفترة من 2-8 التى كنا نعمل بها مجانا وتحديد مقابل نوبتجية لطبيب التكليف (40 جنيها فى المبيت و25 جنيها فى الفترة من 2-8)، مشيرة إلى أن إلغاء قرار 60 ضمن كل القرارات السابقة معناه أن مجموع ما كان يحصل عليه طبيب التكليف فى المناطق النائية حتى بعد صرف الحد الأقصى للنوبتجيات (10 أيام) سيكون أقل فى المناطق النائية وسيكون فى نفس المعدل بدون زيادة فى المناطق غير النائية.

وتابعت: "باختصار التكليف لم يتحسن والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية خارج الصورة"، مشيرة إلى أن الزيادة الحالية 150% فى يناير و150% فى يوليو 2015، وبالتالى القيمة الإجمالية لما سيحصل عليه حديث التخرج فى يوليو 2015 ستكون 1800 جنيه.