ضبط حاوية منشطات جنسية بميناء بورسعيد

احبطت جمارك بورسعيد تهريب حاوية منشطات جنسية داخل حاوية 40 قدم بميناء بورسعيد.

وكانت تعليمات لفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك باستهداف الشركات المعروفة بسوء سمعتهاالتي اعتادت التهريب.

وبناء علي معلومات استخباراتية لمجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بجمارك

اكدت وجوزد كميات من المنشطات الجنسية داخل حاوية 40قدم قادمة من الصين الى ميناء غرب بورسعيد بقصد تهريبها الى داخل البلاد

تم التنسيق بين ابراهيم عبد الموجود وكيل ادارة الاستخبارات و احمد عنان مدير عام المستودع وتبين ان الحاوية تحمل رقم ” Aklu6501868″ قادمة على السفينة هانجن روما لمشمول 723 كرتونة فواحات و اكسسوارات اضاءة .

وبفتح الحاوية بلجنة جمركية فى وجود ضباط مباحث الميناء برئاسة العميد عبد العزيز كمال تبن احتوائها على كميات كبيرة من المنشطات الجنسية .

جاري تحرير محضر جمركى بالضبط وحصر الكميات المضبوطة تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية و العرض على النيابة العامة.