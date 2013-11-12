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دليلكِ لاختيار أفضل منتجات الشتاء

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دليلكِ لاختيار أفضل منتجات الشتاء دليلكِ لاختيار أفضل منتجات الشتاء

للتمتُّع بطقس بارد وبشرة رطبة محميَّة من الجفاف، عليكِ أن تحافظي على جلدكِ صحيّاً وجميلاً. ولكن كيف؟
إليكِ أفضل المنتجات لكلّ مرحلة من مراحل العناية بالبشرة:
1. التقشير
في الشتاء، أنتِ تحتاجين إلى تقشير لطيف للبشرة. وبدلاً من استخدام الموادّ القاسية، كالمواد الكيميائيَّة والمنتجات التجاريَّة، يمكنكِ أن تستعيضي عنها بالأقنعة الطبيعيَّة لإزالة الترسُّبات.
وإذا أردتِ صنع مقشّر طبيعيّ لبشرتكِ في المنزل، يفضَّل أن تتجنَّبي الموادّ الطبيعيَّة القاسية، كمسحوق البندق أو قشور الفاكهة، واهتمّي باستعمال المناشف اللطيفة لإزالة المادة المقشِّرة.
2. التنظيف
إنَّ أهم ما يجب عليكِ مراعاته عند شراء مستحضرات تنظيف الوجه هو قراءة المكوِّنات؛ فمستحضرات الشتاء يجب أن تحتوي على نسبة من الكريمات المرطِّبة، حتى وإن كانت لتنظيف البشرة. لذا حاولي الحصول على المنتجات التي تحتوي على أحماض الهايلورنيك أو العسل أو الخيار، فهي ستقوم بتنظيف البشرة على أكمل وجه، مع ترك المكوِّنات المرطِّبة على البشرة.
3. الترطيب
باختصار، عندما تخرجين لشراء كريم للبشرة، ابحثي عن الأنواع الثَّقيلة أثناء أشهر الشتاء، فالتركيبة السميكة ستكون ملائمة لحفظ الرطوبة داخل الجلد.
نصائح إضافيَّة:
• يجب ألا يدوم وقت الاستحمام أكثر من 20 دقيقة. لذلك، قلّلي الوقت إلى ما يقارب الـ10 دقائق، فكلَّما تعرَّضت للماء أكثر كلَّما زاد جفاف بشرتكِ.
• الطَّقس البارد لا يعني أن تتجنَّبي الألعاب الرياضيَّة خوفاً من الجفاف. ولذلك اختاري منتجاً زيتياً بدلاً من تلك التي أساسها مائيّ، ثمّ ارتدي ملابسكِ الرياضيَّة الدافئة، واذهبي في نزهة لتحريك الدورة الدمويَّة وزيادة حيويَّة ونضارة بشرتكِ.

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